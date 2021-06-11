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Археологические раскопки на месте памятника Минину и Пожарскому начались в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Археологические раскопки на месте памятника Минину и Пожарскому начались в Москве

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Манежная улица, 2/10с2Карта всех событий

Археологи приступили к раскопкам на месте памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому в преддверии реставрации монумента. Об этом в пятницу, 11 июня, рассказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, специалисты занимаются изучением подземного основания под гранитным постаментом памятника. Он отметил, что среди блоков уже были обнаружены фрагменты базы колонны, капители и полуколонны.

Емельянов предположил, что при возведении основания памятника рабочие применяли белокаменные блоки от разобранных построек Московского Кремля 1929–1930 годов.

Глава департамента уточнил, что позже для проведения реставрационных работ над монументом оборудуют специальный временный павильон, пишет Интерфакс.

Ранее сообщалось, что под памятником нашли часть первой каменной мостовой.

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