Москвичку обманули на 25 тысяч рублей при покупке барабана

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Жительница столицы лишилась 25 тысяч рублей, желая купить барабан на популярном интернет-сервисе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 11 июня.

32-летняя москвичка обратилась в полицию, рассказав, что на известном сайте с объявлениями нашла сообщение о продаже барабана. С продавцом музыкального инструмента они договорились о стоимости — 25 тысяч рублей. После этого женщина сообщила владельцу барабана свои данные, в том числе номер банковской карты.

В итоге девушка осталась без музыкального инструмента и денег. С ее счета списалось 25 тысяч рублей. По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Бабушкинский районный суд Москвы признал виновными 23 участников преступного сообщества, обвиняемых в мошенничестве на сумму более 51 миллиона рублей.

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