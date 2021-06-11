Новый корпус завода приборостроения появится в Останкинском районе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичное научно-техническое предприятие по изготовлению измерительных приборов «Союзцветметавтоматика» перенесет производство на новую площадку в Останкинском районе.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в новый корпус, площадь которого составит 14,4 тысячи квадратных метров, переедет все действующее производство. Инвестиции в проект составят 250 миллионов рублей. Кроме того, за счет переезда на производстве появится 110 новых рабочих мест.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров добавил, что новый производственный корпус позволит объединить все направления работы предприятия в одной точке, а также увеличить его мощности.

Всего в Москве контрольно-измерительные и навигационные приборы изготовляются на более чем 90 предприятиях.

Ранее сообщалось, что резидент столичного технопарка «Слава» внедрил новую систему управления производством.

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