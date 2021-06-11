Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новый корпус завода приборостроения появится в Останкинском районе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новый корпус завода приборостроения появится в Останкинском районе

Полина Долганова

Город

Столичное научно-техническое предприятие по изготовлению измерительных приборов «Союзцветметавтоматика» перенесет производство на новую площадку в Останкинском районе.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в новый корпус, площадь которого составит 14,4 тысячи квадратных метров, переедет все действующее производство. Инвестиции в проект составят 250 миллионов рублей. Кроме того, за счет переезда на производстве появится 110 новых рабочих мест.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров добавил, что новый производственный корпус позволит объединить все направления работы предприятия в одной точке, а также увеличить его мощности.

Всего в Москве контрольно-измерительные и навигационные приборы изготовляются на более чем 90 предприятиях.

Ранее сообщалось, что резидент столичного технопарка «Слава» внедрил новую систему управления производством.

Читайте также: Производства в новых корпусах ОЭЗ «Технополис «Москва» разместят 12 компаний

комплексызаводыМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Все мнения
О проекте