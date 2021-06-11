Резидент технопарка «Слава» внедрил новую систему управления производством

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Россия, Москва, Научный проезд, 20с2 Карта всех событий

Резидент столичного технопарка «Слава» одним из первых в России оцифровал производство высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП-проводов). С помощью новой технологии компания снизила себестоимость продукции и увеличила продажи за рубеж.

Теперь на предприятии появилась информационная сеть, которая объединяет технические процессы и системы контроля качества. Она способна фиксировать параметры оборудования и мгновенно сообщает о неполадках. Так специалистам удается устранять все ошибки в течение одной рабочей смены.

В 2020 году компания получила от правительства Москвы грант в размере 64 миллионов рублей на развитие комплексного инновационного проекта. В 2021 году был одобрен новый экспортный грант на сумму 4,6 миллиона рублей.

ВТСП-провода технопарка «Слава» используют в токоограничивающих устройствах, реакторах термоядерного синтеза и системах электродвижения. В результате цифровизации доля экспорта компании за 2020 год выросла втрое и превысила 80 процентов от общего объема производства.

На сегодняшний день всего в Москве насчитывается 43 технопарка, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Ранее стало известно, что первый промышленный технопарк появится в Новой Москве.

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