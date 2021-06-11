Памятник Джигарханяну установят на Ваганьковском кладбище в ноябре

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну установят на Ваганьковском кладбище в ноябре 2021 года. Об этом сообщил автор монумента Микаэль Согоян.

По его словам, в скором времени создатели памятника также выступят с инициативой установить мемориальную доску на доме, где жил артист.

— Моя семья и я дружили с Арменом Борисовичем. Он всегда был частью нашей жизни — актер с феноменальным талантом, друг, наставник, — сказал Согоян.

Он добавил, что монумент откроют на годовщину кончины артиста, 14 ноября.

Над эскизным проектом скульптор работал вместе с братом, заслуженным художником России Ваге Согояном.

Создатель памятника уточнил, что монумент будет выполнен в полный рост.

Конструкцию установят там, где в настоящее время стоит памятник дочери Джигарханяна Елены. Эту работу выполнил отец Микаэля Согояна — лауреат Ленинской премии Фридрих Согоян, пишет ТАСС.

Напомним, актер Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 июня 2020 года. За большой вклад в развитие советского искусства он был удостоен звания «Народный артист СССР» и награжден многими правительственными наградами.

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