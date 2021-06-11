Движение трамваев по улице Героев Панфиловцев восстановили

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Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев Карта всех событий

Движение трамваев № 6 по улице Героев Панфиловцев, которое ранее было приостановлено из-за повреждения контактной сети, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в пятницу, 11 июня.

— Восстановлено движение трамваев по улице Героев Панфиловцев, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что трамваи № 6 задерживаются на улице Героев Панфиловцев из-за повреждения контактной сети. По их маршруту курсировали автобусы.

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