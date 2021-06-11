Сервис по расчету стоимости владения личным автомобилем запустят в Москве

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Столичные власти объявили конкурс на создание сервиса по расчету стоимости владения личным автотранспортом. Соответствующая документация была размещена на сайте госзакупок.

Сервис будут разрабатывать для портала «Московский транспорт» и мобильных приложений. Победитель конкурса должен будет создать модуль «Расчет стоимости владения личным автотранспортом».

Предполагается, что платформа будет рассчитывать цену машины после того, как пользователь внесет данные в анкету. Алгоритм также будет предлагать варианты по замене автомобиля на другой вид транспорта.

Результаты конкурсного отбора будут подводить 17 июля 2021 года. Стартовая цена контракта составляет 33,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 12 и 14 июня.

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