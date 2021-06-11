Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Фильмы Алексея Федорченко покажут в кинотеатре «Салют»
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Фильмы Алексея Федорченко покажут в кинотеатре «Салют»

Ольга Маркова

Развлечения

Сеть кинотеатров «Москино» с 19 июня по 17 июля приглашает жителей и гостей столицы посмотреть фильмы режиссера Алексея Федорченко.

Вниманию зрителей представят фильм «Первые на Луне», где советские ученые в обстановке исключительной секретности готовятся к запуску космического летательного аппарата с человеком на борту для полета на Луну. Дебют режиссера получил приз на Венецианском кинофестивале как лучшая документальная картина.

Сюрреалистическая трагикомедия «Железная дорога» о путешествии вглубь себя несколько лет пролежала на полке, а вольная экранизация романа Зощенко «Последняя Милая Болгария» получила приз на ММКФ.

Зрители увидят магический реализм «Ангелов революции» и трагикомедию о ритуалах придуманного народа мери в «Овсянках», историю ученого, создавшего машину времени «Хроноглаз».

Фильм «Небесные жены луговых мари» получил призы за операторскую работу и сценарий на «Кинотавре», лента «Ангелы революции» — приз «За лучшую режиссуру» на «Кинотавре», а «Война Анны» не оставила равнодушными критиков и зрителей и была признана лучшим фильмом года на независимых премиях «Золотой Орел», «Ника» и «Белый Слон».

Показы пройдут в кинотеатре «Салют», сообщается на сайте «Москино».

Читайте также: Кинотеатры «Москино» покажут фильмы Дэвида Линча

показ фильмовсеть «Москино»фильм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Все мнения
О проекте