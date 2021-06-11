Фильмы Алексея Федорченко покажут в кинотеатре «Салют»

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Сеть кинотеатров «Москино» с 19 июня по 17 июля приглашает жителей и гостей столицы посмотреть фильмы режиссера Алексея Федорченко.

Вниманию зрителей представят фильм «Первые на Луне», где советские ученые в обстановке исключительной секретности готовятся к запуску космического летательного аппарата с человеком на борту для полета на Луну. Дебют режиссера получил приз на Венецианском кинофестивале как лучшая документальная картина.

Сюрреалистическая трагикомедия «Железная дорога» о путешествии вглубь себя несколько лет пролежала на полке, а вольная экранизация романа Зощенко «Последняя Милая Болгария» получила приз на ММКФ.

Зрители увидят магический реализм «Ангелов революции» и трагикомедию о ритуалах придуманного народа мери в «Овсянках», историю ученого, создавшего машину времени «Хроноглаз».

Фильм «Небесные жены луговых мари» получил призы за операторскую работу и сценарий на «Кинотавре», лента «Ангелы революции» — приз «За лучшую режиссуру» на «Кинотавре», а «Война Анны» не оставила равнодушными критиков и зрителей и была признана лучшим фильмом года на независимых премиях «Золотой Орел», «Ника» и «Белый Слон».

Показы пройдут в кинотеатре «Салют», сообщается на сайте «Москино».

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