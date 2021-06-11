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Девять домов капитально отремонтируют в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Девять домов капитально отремонтируют в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Елены Колесовой, 3 Карта всех событий

В Москве капитально отремонтируют девять домов. Работы по обновлению инженерных сетей, подъездов, крыш и фасадов будут проводить в зданиях на западе и северо-западе столицы.

В районе Очаково-Матвеевское рабочие будут приводить в порядок пятиэтажку 1960-го года постройки по адресу улица Елены Колесовой, дом 3. Также будет отремонтирована пятиэтажка, построенная в 1955 году по адресу Озерная улица, дом 12.

В Раменках специалисты отремонтируют дом 35 на Ломоносовском проспекте, который возвели в 1960 году. В разное время в здании жили преподаватели МГУ имени М.В. Ломоносова, поэтому москвичи называют дом «профессорским».

В программу капитального ремонта включили также дом 11 на Кунцевской улице и здание, расположенное по адресу Большая Филевская улица дом 41, корпус 1.

В Дорогомилове отремонтируют дом, окна которого выходят на Триумфальную арку. Здание расположено по адресу площадь Победы, дом 2, корпус 1. В районе обновят дом, где раньше жили Майя Плисецкая, актер Сергей Гурзо и артист Николай Боголюбов. Здание находится по адресу Кутузовский проспект, дом 4.

Капитальный ремонт также будут проводить в доме 8а на Подмосковной улице и в пятиэтажке по адресу 3-я Хорошевская улица, дом 5, корпус 1, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что первый промышленный технопарк появится в Новой Москве.

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