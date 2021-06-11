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Появилось видео драки с волейболистом Чанчиковым в центре Москвы
Фото: vk/alexeych

Появилось видео драки с волейболистом Чанчиковым в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Новослободская улица Карта всех событий

В Сети появилось видео драки, в которой тяжелые травмы получил волейболист столичного «Факела» Алексей Чанчиков.

Судя по кадрам, Чанчиков пытался разнять драку, но на него набросилась толпа мужчин и принялась избивать спортсмена ногами.

Ранее сообщалось, что драка, в которой пострадал спортсмен, произошла в воскресенье, 6 июня, на Новослободской улице, когда он в состоянии алкогольного опьянения возвращался из бара вместе с друзьями.

В результате инцидента спортсмен получил перелом основания черепа и ушиб мозга. В настоящее время он находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

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