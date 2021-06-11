Выставка «Приближая красоту» откроется в музее «Новый Иерусалим»

Фото: Официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

Музей «Новый Иерусалим» приглашает ценителей живописи на выставку «Константин Горбатов. Приближая красоту», приуроченную к 145-летию мастера русского пейзажа Константина Горбатова.

Экспозиция впервые подробно покажет творчество художника. В фондах музея насчитывается более 100 живописных и графических работ, которые и легли в основу выставки. В проекте также приняли участие Третьяковская галерея, Русский музей, Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Театральный музей им. А. А. Бахрушина.

Константин Горбатов много путешествовал по России и за границей, подолгу жил в Европе, куда окончательно перебрался после революции. Природа, архитектура, российская история — главные мотивы в произведениях художника.

Посетители увидят работы всех периодов творчества мастера и отражающие его главные темы: ранние пейзажи, виды старых русских городов, зарубежные пейзажи Капри и Венеции, картины символического Града Китежа — одного из постоянных сюжетов художника .

Проект познакомит с редкими произведениями нетипичных для мастера жанров: портрета, интерьера, натюрморта, а также картин на злобу дня.

Экспозиция включает три основных раздела. Первый из них посвящен русской тематике. Второй раздел познакомит с пейзажами Капри и Венеции, Палестины и Севильи. Третий раздел включает в себя работы разных периодов, объединенных темами, над которыми Константин Горбатов работал на протяжении жизни.

Выставка открыта с 19 июня по 5 декабря, сообщается на сайте музея.

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