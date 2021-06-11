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Прием заявок для волонтеров на ЧМ-2021 по пляжному футболу открылся в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Прием заявок для волонтеров на ЧМ-2021 по пляжному футболу открылся в Москве

Полина Долганова

Спорт

В Москве стартовал прием заявок для граждан, которые хотят стать волонтерами на чемпионате мира по пляжному футболу в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

— Представители волонтерского центра чемпионата мира провели открытый семинар в РАНХиГС, где рассказали о предстоящем чемпионате, — говорится в сообщении.

Всего на турнире планируют задействовать 180 волонтеров. Они будут распределены между такими направлениями, как транспорт, коммуникации, безопасность, навигация, медицина и другими. Предполагается, что специалисты обучат добровольцев в несколько этапов с 9 по 15 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее стало известно, что футболист Андрей Мостовой пропустит Евро-2020 из-за коронавируса.

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