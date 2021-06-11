Посольство Великобритании в РФ представило пункты повестки дня саммита G7

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Стали известны основные темы повестки очного саммита G7. Об этом рассказало посольство Великобритании в России в своем Telegram-канале.

Встреча будет проходить в английском Корнуолле в период с 11 по 13 июня. Переговоры станут первыми в очном формате почти за два года.

Участники встречи будут обсуждать проблемы в области здравоохранения. В частности, на саммите поднимут тему борьбы с коронавирусом и вакцинации. Ожидается, что страны смогут представить для вакцинации людей по всему миру порядка одного миллиона доз препаратов.

Кроме того, политики затронут вопросы изменения климата. Перед государствами будет представлена цель дойти до нулевого нетто-показателя выбросов парниковых газов к 2050 году.

Участников саммита будут призывать отказаться от поддержки углеводородных проектов за рубежом и прекратить использовать уголь. Кроме того, политики обсудят вопросы благосостояния и развития в мире, безопасности цифровых технологий, образования.

— Лидеры стран G7 также обсудят инвестиции и поддержку образования для девочек — один из важнейших приоритетов Великобритании в рамках программы гуманитарной помощи и политики международного развития, — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что в период пандемии коронавируса девочки в развивающихся странах чаще, чем другие люди, сталкиваются с насилием, а также с отсутствием доступа к образованию, детскими браками.

Ранее страны G7 заявили о необходимости стабильных отношений с Россией.

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