Швейцария закроет часть воздушного пространства из-за саммита Путина и Байдена

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Швейцария закроет часть воздушного пространства из-за саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве 16 июня. Об этом рассказали в правительстве страны.

Введение временных ограничений одобрило правительство в пятницу, 11 июня. Изменения будут действовать с 15 по 17 июня 2021 года, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что встреча Путина и Байдена пройдет на знаменитой вилле Ла Гранж в Женеве.

Ранее Белый дом заявил, что Байден будет откровенен на встрече с Путиным. Отмечалось, что американский президент никогда не сдерживал своих опасений «по поводу несоблюдения демократических ценностей другими странами», поэтому американский лидер будет прямолинеен и на встрече в Женеве.

В свою очередь Путин заявил, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. По его словам, они могут обговорить вопросы борьбы с терроризмом и урегулирования конфликтов в горячих точках.

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