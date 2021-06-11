Восемь станций метро планируют построить за пределами МКАД до 2024 года

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Восемь станций метро за пределами МКАД планируется построить до 2024 года. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в пятницу, 11 июня.

— Восемь станций метрополитена появятся за пределами МКАД до 2024 года. Это четыре станции Троицкой линии, станция «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, станция «Новомосковская» Сокольнической линии, участок Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Внукова», — рассказал руководитель ведомства.

Столичные власти стремятся обеспечить 90 процентов населения города станциями метро в шаговой доступности, приводит слова Загрутдинова телеканал «Москва 24».

Ранее сообщалось, что Москва вошла в тройку мировых лидеров по темпам восстановления числа поездок в метро.

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