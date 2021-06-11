Восемь станций метро планируют построить за пределами МКАД до 2024 года
Восемь станций метро за пределами МКАД планируется построить до 2024 года. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в пятницу, 11 июня.
— Восемь станций метрополитена появятся за пределами МКАД до 2024 года. Это четыре станции Троицкой линии, станция «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, станция «Новомосковская» Сокольнической линии, участок Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Внукова», — рассказал руководитель ведомства.
Столичные власти стремятся обеспечить 90 процентов населения города станциями метро в шаговой доступности, приводит слова Загрутдинова телеканал «Москва 24».
Ранее сообщалось, что Москва вошла в тройку мировых лидеров по темпам восстановления числа поездок в метро.
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