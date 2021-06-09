Москва вошла в тройку мировых лидеров по темпам восстановления числа поездок в метро

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столица вышла на третье место в мире по темпам восстановления количества поездок в метро. Ее опережают только китайские города Пекин и Тайбэй. Об этом в среду, 9 июня, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что москвичи проехали на метро и Московском центральном кольце (МЦК) 6,74 миллиона раз. Это составляет 81 процент от того же дня в 2019 году.

— Пожалуйста, не забывайте относиться друг к другу бережно — носите маски и перчатки в пути. Этим вы помогаете всем чувствовать себя безопаснее, — отметили в ведомстве.

Ранее Дептранс заявил о росте числа поездок на каршеринге и такси в Москве.

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