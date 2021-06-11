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Дептранс Москвы назвал лучшее время для поездки за город в пятницу
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Дептранс Москвы назвал лучшее время для поездки за город в пятницу

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Ремонт нескольких вылетных магистралей проводится в Москве, что снижает общую скорость движения потока. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 11 июня.

Работы проводятся на Волгоградском проспекте, Варшавском шоссе, проспекте Андропова, проспекте Мира, на Липецкой улице и МКАД. Средняя скорость на Варшавском шоссе по пятницам снижается на 32 процента, а на Ленинском проспекте — на 26 процентов.

Ведомство посоветовало планировать поездки заранее — оптимально выехать после часа пик или отложить поездку до утра субботы. Кроме того, можно поехать на МЦД, отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось, что сервис по расчету стоимости владения личным автомобилем запустят в Москве.

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