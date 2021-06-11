Экономист озвучил последствия повышения ключевой ставки для россиян

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По информации столичной биржи, по состоянию на 11:30 утренних торгов 11 июня, курс доллара снизился на 0,13 процента до уровня 71,68 рубля за единицу.

Днем ранее этот показатель снизился на 0,74 процента, остановившись на отметке 71,77 рубля за доллар. Инвесторы обратили особо пристальное внимание на заседание Центрального Банка России.

Отечественная валюта показывает закрепление своих позиций на фоне ослабления доллара после публикаций данных по инфляции в Соединенных Штатах. Дополнительную поддержку национальной денежной единице оказывает присутствие на рынке крупного продавца. Во время подготовки к выплатам дивидендов реализуется валютная выручка. Все это сказывается на образовании спроса на нацвалюту. Но по мере получения доходностей нерезиденты будут конвертировать ее в валюту и переводить за рубеж. Так будет создан отток капитала, отмечает «Экономика сегодня».

Основным событием дня стало заседание Центробанка, во время которого стало известно о повышении ключевой ставки на фоне роста инфляции в России. Данный инструмент позволяет остановить рост денежной массы. Это приведет к тому, что в стране подорожают кредиты. Так считает ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

— Ключевая ставка растет потому, что ЦБ выражает опасения по поводу подъема уровня инфляции на внутреннем рынке и пытается ограничить рост денежной массы, — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что для простых граждан это обернется удорожанием стоимости кредитов. Помимо этого, подвинутся процентные ставки по кредитам. Экономист также предполагает, что вырастут ставки по депозитам в финансовых учреждениях. То есть, для людей, что хранят деньги в банке, это будет позитивная новость, но для тех, кто хочет взять кредит, — не очень.

Вместе с тем Андрей Колганов заявил, что не видит дальнейших предпосылок для последующего роста ключевой ставки, отмечает телеканал 360.

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