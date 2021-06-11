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Более двух тысяч проверок соблюдения мер против COVID-19 провели в Москве за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более двух тысяч проверок соблюдения мер против COVID-19 провели в Москве за сутки

Иван Юминов

Город

Более двух тысяч проверок соблюдения мер против коронавируса провели в Москве за сутки. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу, 11 июня.

— Больше двух тысяч проверок было проведено за последние сутки и достаточно большое количество нарушений выявлено. У ряда предприятий в том числе, вероятно, по решению суда деятельность будет приостановлена, — приводит слова руководителя ведомства РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал рестораторов придерживаться санитарных норм.

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