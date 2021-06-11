Более двух тысяч проверок соблюдения мер против COVID-19 провели в Москве за сутки
Более двух тысяч проверок соблюдения мер против коронавируса провели в Москве за сутки. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу, 11 июня.
— Больше двух тысяч проверок было проведено за последние сутки и достаточно большое количество нарушений выявлено. У ряда предприятий в том числе, вероятно, по решению суда деятельность будет приостановлена, — приводит слова руководителя ведомства РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал рестораторов придерживаться санитарных норм.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Значки «Я вакцинирован» могут появиться у сотрудников кафе и ресторанов в Москве