Алиев поблагодарил Путина за поддержание перемирия в Карабахе

Фото: president.az / Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил посреднические усилия Москвы в достижении трехсторонних заявлений по перемирию в Карабахе. Об этом говорится в его письме президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

По словам Ильхама Алиева, Россия достигла значительных успехов в государственном строительстве и социально-экономическом развитии, успешно вносит вклад в поддержание глобального мира и безопасности. Президент Азербайджана выразил уверенность, что конструктивный диалог и сотрудничество двух стран будут укрепляться.

— Высоко ценим посреднические усилия Российской Федерации в достижении и реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, — цитирует содержание письма РИА Новости.

Ранее Владимир Путин и ИльхамАлиев договорились усилить российско-азербайджанское взаимодействие.

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