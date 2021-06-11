Сергей Левкин рассказал о графике работы павильона «Макет Москвы» в праздники

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Павильон «Макет Москвы» будет работать в июньские праздничные дни в обычном режиме. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 11 июня.

— В праздничные дни, 12, 13 и 14 июня, павильон «Макет Москвы» работает в обычном режиме — с 10:00 до 20:00, — рассказал руководитель ведомства.

При этом 15 июня павильон будет закрыт для посещения. В праздничные дни светотехнические шоу будут транслировать каждые 30 минут, добавил Левкин. Кроме того, в «Макете Москвы» проводятся лекции и экскурсии с сопровождением в виде световых и звуковых эффектов.

Ранее сообщалось, что фотоальбом о процессе создания «Макета Москвы» стал доступен гостям ВДНХ.

Читайте также: Сергей Левкин назвал одну из главных тем Московского урбанистического форума