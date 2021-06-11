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Джо Байден случайно забрел в ресторан во время саммита G7
Фото: Whitehouse

Джо Байден случайно забрел в ресторан во время саммита G7

Юлия Павлушова

В мире

Небольшой конфуз произошел с президентом США Джо Байденом во время саммита G7, который проходит в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. Видео забавного происшествия опубликовал Telegram-канал «Тот самый» в пятницу, 11 июня.

На ролике видно, как Джо Байден заходит в один из ресторанов на курорте Карбас-Бей. Также в кадр попали гости заведения, которые точно не ожидали увидеть политика и очень удивились. Не менее был удивлен сам американский лидер — его потерянный вид подтверждал, что он зашел в помещение по ошибке.

Вместе с тем президент не растерялся и даже успел перекинуться парой фраз с посетителями ресторана.

— Очень хорошо! — сказал Джо Байден, после чего его вывела из заведения супруга.

Ранее Белый дом заявил, что Байден будет откровенен на встрече с Путиным.

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