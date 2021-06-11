Останкинская башня откроется для посетителей 21 июня
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15с3Карта всех событий
Останкинская башня вновь станет доступна для посетителей с 21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в пятницу, 11 июня.
Уточняется, что москвичи смогут посетить все смотровые площадки башни. Кроме того, в день открытия с 21:00 до 23:00 с разных мест в Москве можно будет увидеть светодинамическое представление на конструкции Останкинской башни, отмечает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Останкинская башня показала световое представление в честь Дня Победы.
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