Американские ученые выяснили, о какой болезни сигнализирует потеря обоняния

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Проблемы с обонянием могут указывать на серьезные недуги. В частности, невозможность различать запахи бензина, жвачки или лимона может говорить о риске развития болезни Альцгеймера. Это выяснили ученые Университета Макгилла.

Специалисты провели эксперимент с участием 274 человек, у которых есть предрасположенность к этой болезни. Они раздали им карточки с сильными запахами и попросили определить каждый из таковых. Также у пациентов взяли на анализ спинномозговую жидкость — так можно определить белки, связанные с Альцгеймером.

Испытания показали, что проблемы с обонянием были у людей с высоким количеством белков, указывающих на риск развития Альцгеймера, пишет «Медикфорум». Дело в том, что недуг на первых стадиях поражает обонятельную луковицу мозга.

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