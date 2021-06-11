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Кардиолог описал ощущения пациента перед инфарктом
Фото: Pexels

Кардиолог описал ощущения пациента перед инфарктом

Анастасия Колоскова

Общество

Кардиолог Владимир Глаголев описал ощущения, которые испытывают пациенты при инфаркте миокарда, отметив, что они не всегда локализуются в грудной клетке.

По его словам, люди с инфарктом могут жаловаться на боль в шее, руке, зубах, ухе, животе или пояснице. Такая клиническая картина характерна в 30 процентах случаев.

Врач отметил, что причиной боли в груди могут стать не только проблемы с сердцем, но и болезни пищевода, позвоночника, аорты, плевры или легких. Глаголев порекомендовал выяснить причину дискомфорта у врача.

— Если мы говорим именно об инфаркте миокарда, то есть ряд отличительных признаков, которые также надо знать. При инфаркте миокарда боли в груди могут сопровождаться одышкой, холодным потом, иногда ощущением страха смерти и даже возможны потери сознания, — приводит слова Глаголева «Доктор Питер».

Чтобы снизить риск инфаркта, врач посоветовал вести здоровый образ жизни, отказаться от сигарет, следить за показателями давления, сахара и холестерина в крови и не забывать о регулярных профилактических осмотрах.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева объяснила, как поддержать здоровье сердца, в каких случаях нужно использовать корвалол, а когда нужно вызывать скорую помощь.

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