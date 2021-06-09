Кардиолог рассказала, что делать при болях в области сердца

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Врач-кардиолог Юлия Маршинцева объяснила, как поддержать здоровье сердца, в каких случаях нужно использовать корвалол, а когда нужно вызывать скорую помощь.

Эксперт отметила, что важно различать боли в области груди. То есть недомогания могут проявляться из-за стресса и повышения давления, однако не будут напрямую связаны с работой «мотора» человеческого организма. Как правило, эти боли не носят ишемический характер. В этом случае помогут седативные препараты.

В случае более серьезных проблем, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, успокоительные средства будут мало помогать. Подобные недуги относятся к ишемическим заболеваниям. Они требуют специализированного лечения, считает эксперт.

— При ишемической болезни, когда образуются бляшки в сосудах, происходит спазм коронарных сосудов. Корвалол бесполезен. Ишемию нужно лечить нитратами, а приступ купируется тоже другими препаратами, — подчеркнула Юлия Маршинцева.

При этом она уточнила, что если человеку помог корвалол, то боли у него были не ишемического характера, отмечает Nation News. По мнению эксперта, любая боль в области сердца должна человека насторожить и заставить обратиться к врачу, который сможет определить ее причину и характер. Снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний поможет обычная профилактика: регулярные кардионагрузки, прогулки на свежем воздухе и правильное питание.

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