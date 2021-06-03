Кардиолог Хорошев объяснил, как сердечникам могут навредить жаркие дни

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Жарким летним дням радуется далеко не каждый человек. Особенно уязвимыми в этот период становятся люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Советы, способные помочь таким гражданам не попасть в больницу в жаркий день, дал врач-кардиолог Павел Хорошев.

— Среди самых главных опасностей, с которыми может встретиться человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — затруднение охлаждения головного мозга, дегидратация и потеря электролитов, — рассказал эксперт.

Врач посоветовал людям, у которых были диагностированы подобные заболевания, выезжать летом за рубеж только при условии соблюдения рекомендаций, данных им медиками, отмечает ФАН. Например, нельзя находиться на солнце с 12 до 16 часов. Лучше всего употреблять не менее 2,5 литра воды, но только если нет противопоказаний. Не стоит пренебрегать минеральными препаратами, однако и здесь должны быть рекомендации врача.

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