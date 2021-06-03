Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кардиолог Хорошев объяснил, как сердечникам могут навредить жаркие дни
Фото: pixabay.com

Кардиолог Хорошев объяснил, как сердечникам могут навредить жаркие дни

Елена Фролова

Здоровье

Жарким летним дням радуется далеко не каждый человек. Особенно уязвимыми в этот период становятся люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Советы, способные помочь таким гражданам не попасть в больницу в жаркий день, дал врач-кардиолог Павел Хорошев.

— Среди самых главных опасностей, с которыми может встретиться человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — затруднение охлаждения головного мозга, дегидратация и потеря электролитов, — рассказал эксперт.

Врач посоветовал людям, у которых были диагностированы подобные заболевания, выезжать летом за рубеж только при условии соблюдения рекомендаций, данных им медиками, отмечает ФАН. Например, нельзя находиться на солнце с 12 до 16 часов. Лучше всего употреблять не менее 2,5 литра воды, но только если нет противопоказаний. Не стоит пренебрегать минеральными препаратами, однако и здесь должны быть рекомендации врача.

Читайте также: Диетолог объяснила, почему не стоит пить чай и кофе в летнюю жару

летосердечно-сосудистые заболеваниякардиолог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода в Москве: Вильфанд рассказал, каким будет лето-2021

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте