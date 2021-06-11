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Медианная зарплата в России выросла на 6,4 процента в прошлом году
Фото: Пресс-служба Госдумы

Медианная зарплата в России выросла на 6,4 процента в прошлом году

Юлия Павлушова

Финансы

Медианная зарплата в России выросла на 6,4 процента в прошлом году. Ее сумма составила 32 422 рубля. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает Росстат.

По данным ведомства, в 2019 году этот показатель составлял 30 458 рублей. А для граждан, работающих на крупных предприятиях, — 34 335 рублей.

Свежие данные эксперты Росстата собрали на основе информации от Пенсионного фонда РФ. В ней учитывались сведения о зарплате всех наемных работников в стране, пишет ТАСС.

Ранее россияне назвали доход, который нужен им для финансовой независимости.

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