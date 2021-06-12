Синоптик рассказал, что когда летняя погода вернется в Центральную Россию

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Настоящая летняя погода придет в регионы Центрального федерального округа в понедельник, 14 июня. В субботу, 12 июня, погода будет еще пасмурной с грозами, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Настоящая летняя погода, когда температура будет превышать норму на 2-3 градуса, начинается с понедельника. Будет 24-26 градусов тепла днем, ночные температуры будут плюс 13-15 градусов. Облачность будет уже переменной, а дожди лишь местами. Солнца будет уже много, — рассказал синоптик.

Он отметил, что погода в субботу, 12 июня, днем будет еще пасмурной, дождливой, местами с грозами, но интенсивность осадков станет меньше, чем в четверг и пятницу, 10 и 11 июня. Температура днем повысится до плюс 21-23 градусов.

Вильфанд добавил, что в воскресенье, 13 июня, будут продолжительные периоды солнечного сияния, поэтому температура днем повысится до плюс 23-25 градусов. Кратковременные дожди продолжатся, но порывов ветра уже не будет, передает ТАСС.

Ранее Вильфанд объяснил, почему всю неделю идут дожди.

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