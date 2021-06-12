Путин заявил, что отношения РФ и США опустились до худшего уровня

Фото: Администрация президента РФ

Отношения между Россией и Соединенными Штатами достигли низшей точки за последние несколько лет. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был показан в пятницу, 11 июня.

— Наши отношения упали до низшей точки за последние годы, — заявил российский лидер.

Также Путин дал характеристику американскому президенту Джо Байдену.

— Байден — карьерный политик, у него вряд ли будут импульсивные решения, — отметил он.

Кроме того, президент России коснулся темы скандального интервью Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина «убийцей». Российский глава государства подчеркнул, что его не обеспокоило интервью американского коллеги, потому что он слышал уже множество обвинений в свой адрес.

Полная версия интервью будет показана в понедельник, 14 июня.

Ранее журнал Time поместил на обложку Байдена с отражением Путина в очках.

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