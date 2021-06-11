Белый дом заявил, что не рассматривает встречу Путина и Байдена как перезапуск отношений

Фото: Whitehouse

Белый дом не рассматривает встречу президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина как перезапуск отношений. Об этом заявила старший директор по делам Европы в СНБ при Белом доме Аманда Слоат в пятницу, 11 июня.

— Это точно не перезапуск. Президент дал ясно это понять. Это не награда, — рассказала она.

Слоат добавила, что Байден собирается обсудить на встрече стратегическую стабильность, так как верит, что Вашингтон может работать с Москвой по этой теме, отмечает РИА Новости.

Саммит с участием Путина и Байдена состоится 16 июня. Он пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения.

Ранее журнал Time поместил на обложку Байдена с отражением Путина в очках.

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