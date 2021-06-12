Невролог раскрыл, какие сны сигнализируют о проблемах со здоровьем

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Некоторые сны могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Об этом рассказал невролог Денис Захаров.

По словам врача, в целом между частотой сновидений и здоровьем человека непосредственной связи нет. Но он отметил, что у пациентов, которые страдают неврозами, нарушается формула сна, и они очень часто видят сновидения, часто еще и цветные.

— Но что здесь первично, а что вторично? Первично — заболевание. Сказать, что частые цветные сны — признак невроза, нельзя. Это не патология. У любого человека могут быть сновидения — обычно их видят во второй половине ночи, уже под утро, — сказал Захаров.

Однако сны не должны быть мучительными и кошмарными. Такие сновидения могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, добавил невролог.

Сомнолог Людмила Коростовцева вступилась за цветные сны. Она считает, что их наличие не говорит о каком-либо заболевании человека. При этом специалист отметила, что чаще всего цветные сны видят впечатлительные люди, сообщает портал «Доктор Питер».

Ранее врач рассказал, как правильно определить норму сна.

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