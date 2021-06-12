«Хороша»: Муцениеце восхитила фанатов фото в бикини на деревенском крыльце
Актриса Агата Муцениеце решила набраться сил в деревне. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала снимки, на которых позировала в бикини горчичного оттенка.
— Нарвала сирени. А вы любите такой отдых? Деревенский? — подписала фото артистка.
Подписчики оценили публикацию звезды и засыпали ее комментариями.
«Хороша»; «Фотки — огонь! Какая красавица — сильная и независимая!»; «Очаровательная и нежная!» — написали фолловеры.
Ранее Муцениеце рассказала, что готова мотивировать будущего мужа зарабатывать больше.
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