«Хороша»: Муцениеце восхитила фанатов фото в бикини на деревенском крыльце

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Агата Муцениеце решила набраться сил в деревне. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала снимки, на которых позировала в бикини горчичного оттенка.

— Нарвала сирени. А вы любите такой отдых? Деревенский? — подписала фото артистка.

Подписчики оценили публикацию звезды и засыпали ее комментариями.

«Хороша»; «Фотки — огонь! Какая красавица — сильная и независимая!»; «Очаровательная и нежная!» — написали фолловеры.

Ранее Муцениеце рассказала, что готова мотивировать будущего мужа зарабатывать больше.

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