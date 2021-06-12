Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России

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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравление по случаю Дня России, в нем он отметил стремление развивать двусторонние отношения между странами. Об этом сообщило в субботу, 12 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи.

— Это общее стремление и желание народов двух стран ценить и развивать дружественные отношения, которые имеют долгую историю и традиции, — сказано в телеграмме.

Также корейский лидер выразил уверенность, что отношения РФ и КНДР, новый этап развития которых начался после его первой встречи с Путиным во Владивостоке, будут укрепляться во всех сферах.

Ким Чен Ын пожелал здоровья Путину и больших успехов работе, а россиянам — благополучия и процветания, сообщает ТАСС.

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