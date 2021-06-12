Космонавты на борту МКС записали поздравление ко Дню России

Фото: Роскосмос

Космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий с борта МКС поздравили граждан РФ с Днем России. Видео опубликовано в субботу, 12 июня, на сайте Роскосмоса.

— Мы, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, поздравляем вас с одним из самых главных праздников нашей родины — Днем России. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями. И это невидимая, но очень прочная нить соединяет все поколения. Наша страна богата умными, талантливыми и целеустремленными людьми, — сказал Новицкий.

Дубров присоединился к поздравлениям коллеги и отметил, что значение этого праздника с каждым годом становится более важным, так как Россия для всех наших граждан — самое родное место на Земле.

Ранее сообщалось, что музей военной формы пригласил на программу в честь Дня России.

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