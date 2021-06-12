Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Космонавты на борту МКС записали поздравление ко Дню России
Фото: Роскосмос

Космонавты на борту МКС записали поздравление ко Дню России

Юлия Курганова

Общество

Космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий с борта МКС поздравили граждан РФ с Днем России. Видео опубликовано в субботу, 12 июня, на сайте Роскосмоса.

— Мы, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, поздравляем вас с одним из самых главных праздников нашей родины — Днем России. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями. И это невидимая, но очень прочная нить соединяет все поколения. Наша страна богата умными, талантливыми и целеустремленными людьми, — сказал Новицкий.

Дубров присоединился к поздравлениям коллеги и отметил, что значение этого праздника с каждым годом становится более важным, так как Россия для всех наших граждан — самое родное место на Земле.

Ранее сообщалось, что музей военной формы пригласил на программу в честь Дня России.

Читайте также: Опрос показал, как много россиян знают о Дне России

День Россиипоздравление от космонавтовМКС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте