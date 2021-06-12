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Путин сравнил Байдена и Трампа как политиков
Фото: Администрация президента РФ

Путин сравнил Байдена и Трампа как политиков

Юлия Курганова

Политика

Президент России Владимир Путин назвал экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «яркой личностью» и сравнил его с нынешним главой Белого дома Джо Байденом.

— Даже сейчас я считаю, что бывший президент США господин Трамп — экстраординарная личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Он может вам нравиться или нет. Он пришел не из истеблишмента США, он не был частью большой политики раньше, — сказал российский лидер в интервью каналу NBC News.

При этом он отметил, что Байден сильно отличается от Трампа, так как является «карьерным политиком», который провел почти всю свою взрослую жизнь в данной сфере.

Также Путин заявил, что его не задели скандальные высказывания американского коллеги в интервью, в котором тот грозил привлечь к ответу российского лидера за «вмешательство» в выборы США.

Ранее Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом.

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Владимир ПутинДональд ТрампДжо Байден
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