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Россияне назвали любимые экстремальные виды спорта
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Россияне назвали любимые экстремальные виды спорта

Полина Долганова

Общество

Жители России рассказали о своих любимых экстремальных видах спорта. Опрос среди россиян провели аналитика сервиса «Туту.ру».

Первое место поделили между собой восхождения и треккинг, за них проголосовали 16 процентов опрошенных. Вторыми по популярности оказались конные прогулки, их любят 14 процентов респондентов. На третьей строчке рейтинга расположились рафтинг и каякинг. Их выбрали 11 процентов людей.

Менее популярными оказались зимние виды спорта — горные лыжи и сноуборд. Они набрали 10 процентов голосов. Еще ниже расположились полеты на самолетах и вертолетах — 8 процентов.

Семь процентов респондентов проголосовали за джип-туры и мотоциклы с велосипедами. Дайвинг любят 6 процентов россиян, а еще 4 процента выберут другие водные развлечения — лыжи, серфинг или виндсерфинг.

Наименьшее количество голосов досталось парашютному спорту и бейсджампингу. Их выбрали 4 процента от числа всех пользователей «Туту.ру».

Еще 13 процентов россиян признались, что увлекаются другими видами спорта, пишет RT.

Ранее «ВМ» создала подборку мест, где можно заняться экстремальными видами спорта.

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