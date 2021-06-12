«Крепче за баранку держись, шофер»: что нужно знать о профессии водителя

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Значение автомобиля в жизни человека трудно переоценить. Согласно данным «Автостата», в России каждый третий владеет личным авто. Помимо этого, существуют еще общественный и коммерческий виды транспорта.

Наибольшая доля грузоперевозок в нашей стране приходится именно на автомобили – 67,1 процента по состоянию на 2018 год. Спрос на услуги авто со стороны крупнейших торговых сетей и различных интернет-магазинов только увеличивается.

Все эти данные свидетельствуют о том, что профессия водителя сейчас является одной из самых востребованных.

Водитель

Это тот человек, который умеет управлять транспортным средством. К последним относятся: пассажирские виды транспорта (личный и общественный); грузовые (фуры, автопоезда и так далее); специальные (лесовозы, бензовозы, грейдеры, асфальтовые катки и другое).

Каждый из них обладает своими особенностями, а также требует от автовладельца владения определенными навыками. Кроме умения водить и знания правил дорожного движения, он обязан обеспечить техническое обслуживание своего «железного коня», проводить частичные ремонтные работы и диагностику и многое другое.

Каждая машина является средством повышенной опасности, отмечает ФАН. Поэтому управление данным средством требует от водителя повышенной ответственности, соблюдения ПДД и техники безопасности.

Где обучают данной профессии

Самый легкодоступный способ научиться водить – пройти курс в автошколе. Здесь в первую очередь человек ознакомится с навыками управления легковыми машинами. Обучение предполагает теоретические и практические знания.

В первую часть входят правила дорожного движения и знания о самой технике, принципах ее работы, диагностике и так далее. В свою очередь, практика включает в себя отработку навыков вождения. По окончании курса нужно сдать экзамен, по результатам которого выдаются права категории В. Однако для управления пассажирским транспортном этого недостаточно. Для этого нужно открыть категорию D. Сделать это можно в учреждениях среднего профессионального образования и на курсах переподготовки.

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