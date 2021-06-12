Появилось видео похищения маленькой девочки в Подмосковье

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина похищает маленькую девочку в городе Видное в Подмосковье.

На кадрах видно, как «няня» выводит ребенка из квартиры на улицу. Запись с камер видеонаблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина похитила ребенка. По предварительной информации, она должна была сидеть с ребенком, пока мать девочки отсутствовала. По данным СК РФ, в вечернее время «няня» увела двухлетнюю девочку из дома в неизвестном направлении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также занимаются поисками женщины и ребенка.

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