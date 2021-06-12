Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Появилось видео похищения маленькой девочки в Подмосковье
Фото: ГСУ СК России по Московской области

Появилось видео похищения маленькой девочки в Подмосковье

Полина Долганова

Происшествия

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина похищает маленькую девочку в городе Видное в Подмосковье.

На кадрах видно, как «няня» выводит ребенка из квартиры на улицу. Запись с камер видеонаблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина похитила ребенка. По предварительной информации, она должна была сидеть с ребенком, пока мать девочки отсутствовала. По данным СК РФ, в вечернее время «няня» увела двухлетнюю девочку из дома в неизвестном направлении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также занимаются поисками женщины и ребенка.

Читайте также: Супружеская пара пропала на озере в Приморском крае, их сына нашли в тяжелом состоянии

похищениевидеоняня
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте