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Шествие «Бессмертного полка» 24 июня в традиционном формате не состоится
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Шествие «Бессмертного полка» 24 июня в традиционном формате не состоится

Михаил Алимов

Общество

Шествие «Бессмертного полка» 24 июня не состоится в традиционном формате. Об этом в субботу, 12 июня, сообщил Telegram-канал «Москва 24».

— Шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате 24 июня не состоится. Организаторы акции не будут подавать заявку на проведение шествия, как планировалось ранее, из-за эпидемической ситуации в стране, — говорится в сообщении.

Напомним, 9 мая 2021 года акция прошла в дистанционном формате. Число желающих принять в ней участие в этом году увеличилось на 2,5 миллиона человек. В 2020 году к трансляции присоединились также более 2,5 миллиона человек, поэтому общее число участников за два года выросло до пяти миллионов человек.

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Россия«Бессмертный полк»акция
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