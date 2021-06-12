Елена Кац: Важно напоминать, в какой стране мы живем и чем она сильна

Фото: Дарья Сорокина

Нужно проводить как можно больше культурных и просветительских акций, посвященных истории России и ее современному положению в мире. Такую мысль высказала главный врач Детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню России, которое прошло 11 июня в районе Ивановское.

— Как показал опрос «Левада-центра», более половины россиян не знают, какой именно праздник отмечается 12 июня, и путают его с Днем Конституции, — сказала Кац. — Это показывает, что у нас недостаточно много проводится культурных и просветительских акций, посвященных истории страны. Все мы помним, как президент раскритиковал учебник истории, в котором недостаточно внимания было уделено Сталинградской битве. Сходная история произошла и у нас, в Вешняках, когда пришлось всем миром возвращать знак в честь героини Советского Союза Алии Молдагуловой. В этих условиях особенно важно напоминать, в какой стране мы живем, чем она сильна, почему с ней считаются во всем мире. В первую очередь это необходимо молодежи, чтобы не прерывалась культурная и историческая связь поколений.

Фото: Дарья Сорокина

День принятия декларации о государственном суверенитете России отмечается с 1992 года. После принятия нового Трудового кодекса праздник был переименован в День России. В этот день по всей стране проходят торжества, культурные мероприятия, а в Кремле глава государства вручает государственные премии Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что доктор Елена Кац организовала сбор подписей жителей за возвращение памятной таблички Алии Молдагуловой, утерянной в ходе ремонта фасада дома № 32 по улице, которая названа в честь героини.