СК возбудил дело в отношении пилота вертолета, к дну которого приклеили скотчем мужчину

Фото: instagram/mikhail_litvin

Уголовное дело возбуждено в отношении пилота вертолета, к дну которого приклеили скотчем мужчину для съемок видео. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская в субботу, 12 июня.

Инцидент произошел в середине мая. Блогер Михаил Литвин договорился с пилотом в Московской области, чтобы тот прикрепил скотчем мужчину и совершил полет.

Марковская уточнила, что вертолет изъяли, а пилота отстранили от полетов. Мужчину, которого приклеили для съемок ролика, признали потерпевшим.

Дело возбуждено по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», отмечается на сайте СК.

Видео: Telegram-канал Новости Москвы

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит дело Литвина о нарушении ПДД

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