СК возбудил дело в отношении пилота вертолета, к дну которого приклеили скотчем мужчину
Уголовное дело возбуждено в отношении пилота вертолета, к дну которого приклеили скотчем мужчину для съемок видео. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская в субботу, 12 июня.
Инцидент произошел в середине мая. Блогер Михаил Литвин договорился с пилотом в Московской области, чтобы тот прикрепил скотчем мужчину и совершил полет.
Марковская уточнила, что вертолет изъяли, а пилота отстранили от полетов. Мужчину, которого приклеили для съемок ролика, признали потерпевшим.
Дело возбуждено по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», отмечается на сайте СК.
Ранее сообщалось, что суд рассмотрит дело Литвина о нарушении ПДД
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