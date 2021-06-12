Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московский зоопарк закроется до 20 июня из-за ситуации с COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московский зоопарк закроется до 20 июня из-за ситуации с COVID-19

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улицаКарта всех событий

Московский зоопарк закроется до 20 июня из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в субботу, 12 июня.

— Во исполнение указа мэра Москвы... Московский зоопарк закрывается с 13 по 20 июня. Если вы уже приобрели билеты на эти даты, то вы сможете посетить Московский зоопарк в любой день после снятия ограничений или вернуть купленные билеты, — рассказали в организации на странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что в период с 13 по 20 июня рестораны, бары, ночные клубы, кафе и другие развлекательные заведения столицы не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 из-за ситуации с COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Оперштаб разъяснил новые ограничения в Москве против COVID-19

коронавирусМосковский зоопаркдлинные выходные
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте