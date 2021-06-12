Московский зоопарк закроется до 20 июня из-за ситуации с COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Московский зоопарк закроется до 20 июня из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в субботу, 12 июня.

— Во исполнение указа мэра Москвы... Московский зоопарк закрывается с 13 по 20 июня. Если вы уже приобрели билеты на эти даты, то вы сможете посетить Московский зоопарк в любой день после снятия ограничений или вернуть купленные билеты, — рассказали в организации на странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что в период с 13 по 20 июня рестораны, бары, ночные клубы, кафе и другие развлекательные заведения столицы не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 из-за ситуации с COVID-19.

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