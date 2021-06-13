«Легендарный папа»: Джанабаева показала, как Меладзе нянчит дочку

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Певица Альбина Джанабаева показала, как ее муж, продюсер и исполнитель Валерий Меладзе, нянчится с их новорожденной дочкой Агатой. На своей странице в соцсети Instagram артистка опубликовала видео с гуляющим с малышкой счастливым отцом.

— Совсем недавно на премии RU.TV Валерий Меладзе получил одну из главных наград «Легенда российского шоу-бизнеса». Всегда было интересно, как живут легенды, куда они ходят, что они видят, что они думают? — отметила в ролике Джанабаева.

— Кормить когда будем малышку? — спросил Меладзе, держащий на руках девочку.

Под роликом певица подписала «отец года».

Поклонники звездной пары умилились семейной идиллии. Они похвалили певца за то, что он не только много работает, но и ухаживает за дочкой.

«Главное — накормить дитя! А легенда подождет, пока отец занят»; «Отличный пример семьи для молодежи и старшего поколения!»; «Легендарный папа», — отметили в комментариях подписчики.

Напомним, что Джанабаева родила дочку 12 апреля. Супруги также воспитывают сыновей Луку и Константина. Кроме того, у Меладзе есть трое детей от первого брака.

Ранее бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как дети пережили их развод.

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