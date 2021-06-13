Диетолог Бобровский назвал пять главных ошибок в похудении

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский перечислил пять главных пять ошибок в похудении.

Первая ошибка — это незнание истинной энергетической ценности продуктов. Многие покупают полезные продукты, но не интересуются, сколько в них содержится калорий, и в итоге съедают такой еды больше, чем нужно.

— Обезжиренные фитнес-батончики, фитнес-батончики без сахара и так далее. Производитель поступает хитро: заявляет на упаковке слоган вроде «полезно для фигуры», — сказал диетолог.

Второй ошибкой он назвал быстрый переход на кардинально новое питание. Зачастую выдержать совершенно другой режим тяжело, и поэтому попытка терпит провал.

Третья ошибка заключается в стремлении похудеть только за счет физических нагрузок. Такой подход неэффективен, потому что сохранить результаты такого похудения будет очень сложно.

Чрезмерно эмоциональный подход к поставленной задаче является четвертой ошибкой худеющего. По словам Боровского, стремление похудеть лишь «на силе воли» может в результате привести к обратному результату: увеличивается стресс, который влечет за собой переедание.

Пятая ошибка заключается в том, что когда человек лишает себя удовольствия от еды и не предлагает ничего взамен, то накапливается разочарование. А в итоге следует отказ от намеченной цели, заключил врач в интервью радио Sputnik.

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