Москвичей предупредили о ливнях, грозе и сильном ветре в воскресенье
Жителей столицы предупредили о ливнях, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду до конца суток 13 июня. Предупреждение опубликовано в Twitter-аккаунте МЧС Москвы.
Неблагоприятные погодные условия настигнут Москву в ближайшие часы, в связи с этим горожанам не рекомендуется ездить на машинах слишком быстро, обгонять на дорогах чужой транспорт, парковать автомобили вблизи деревьев и ходить под шаткими конструкциями.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явленияхhttps://t.co/QVzWbYoGEZ pic.twitter.com/QjijkJi7rw— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) June 13, 2021
Ранее сообщалось, что воскресенье, 13 июня, станет самым теплым днем с начала лета.
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