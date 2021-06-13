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Москвичей предупредили о ливнях, грозе и сильном ветре в воскресенье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичей предупредили о ливнях, грозе и сильном ветре в воскресенье

Полина Долганова

Город

Жителей столицы предупредили о ливнях, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду до конца суток 13 июня. Предупреждение опубликовано в Twitter-аккаунте МЧС Москвы.

Неблагоприятные погодные условия настигнут Москву в ближайшие часы, в связи с этим горожанам не рекомендуется ездить на машинах слишком быстро, обгонять на дорогах чужой транспорт, парковать автомобили вблизи деревьев и ходить под шаткими конструкциями.

Ранее сообщалось, что воскресенье, 13 июня, станет самым теплым днем с начала лета.

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