Москвичей предупредили о ливнях, грозе и сильном ветре в воскресенье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жителей столицы предупредили о ливнях, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду до конца суток 13 июня. Предупреждение опубликовано в Twitter-аккаунте МЧС Москвы.

Неблагоприятные погодные условия настигнут Москву в ближайшие часы, в связи с этим горожанам не рекомендуется ездить на машинах слишком быстро, обгонять на дорогах чужой транспорт, парковать автомобили вблизи деревьев и ходить под шаткими конструкциями.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явленияхhttps://t.co/QVzWbYoGEZ pic.twitter.com/QjijkJi7rw — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) June 13, 2021

Ранее сообщалось, что воскресенье, 13 июня, станет самым теплым днем с начала лета.

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