Студенты ведущих столичных вузов будут сдавать сессию дистанционно

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию удаленно. О своих решениях перевести экзаменационный период в дистанционный формат сообщили руководители нескольких учебных заведений.

Так, приказ ректора МГУ Виктора Садовничего опубликован в группе студенческого совета в соцсети «ВКонтакте». Итоговая аттестация в университете перейдет в дистанционный режим с 13 июня.

Также о переводе экзаменов на удаленку сообщили в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана. Соответствующий приказ подписал ректор Анатолий Александров.

Высшая школа экономики перейдет на удаленный формат с 13 по 19 июня только частично. Некоторые экзамены пройдут очно в стенах университета. Информация об этом опубликована на сайте вуза.

Напомним, нерабочие дни с сохранением заработной платы для сотрудников продлятся в столице в период с 15 по 19 июня. Решение было принято с целью приостановки роста заболеваемости коронавирусом в Москве.

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