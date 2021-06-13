Власти рассказали о развитии территории административного центра в Коммунарке

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Административно-деловой центр (АДЦ) в Коммунарке является одной из самых динамичных точек роста Новой Москвы. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщает информационная служба портала стройкомплекса Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

— В комплексное развитие АДЦ инвестировано 280 миллиардов рублей. Отдача от этих вложений — в крупнейших инфраструктурных объектах, построенных на этой территории, — сказал он.

Жидкин отметил, что на возведение больницы № 40 потребовался 31 миллиард рублей. С начала пандемии в медицинском учреждении вылечили более 30,5 тысячи пациентов с коронавирусом.

Строительство префектуры Троицкого и Новомосковского округов, где создано 1,7 тысячи рабочих мест, обошлось городу в 2,8 миллиарда рублей.

Внушительные расходы также потребовались на строительство участка Сокольнической линии метро — 30 миллиардов рублей, участка Калужского шоссе — 10 миллиардов и отрезка автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — 12 миллиардов рублей.

Полное завершение проекта «Коммунарка» состоится примерно через десять лет. Там планируется возвести около 5 миллионов квадратных метров недвижимости и создать 80 тысяч новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что более 670 семей в Новой Москве получат ключи от квартир в доме бизнес-класса.

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