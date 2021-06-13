В Южном округе Москвы установят памятный знак воинам-интернационалистам

Фото: Галина Бродская

В районе Братеево появится памятный знак воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане и других локальных конфликтах. Он будет установлен при содействии члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева на территории Школы № 998, в которой есть кадетский класс.

Инициатором установки памятного знака выступил Союз ветеранов и инвалидов Афганистана «Единство» Южного АО.

— Важно сохранить память о значимых событиях нашей истории и людях, которые пожертвовали жизнью, выполняя свой воинский долг. В районе Братеево проживает порядка 250 участников боевых действий в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Они хотят увековечить память о своих погибших сослуживцах, потому и обратились с идеей установить этот памятный знак, — отметил Евгений Нифантьев.

По его словам, сейчас разрабатывается эскиз, а установка планируется на август. Его открытие пройдет в торжественной обстановке. Особенно значимым мероприятие станет для юных кадетов — ребят, решивших связать свою судьбу со служением Отчизне.

— С каждым годом уходят ветераны Великой Отечественной войны. И у нашего подрастающего поколения остается все меньше возможностей услышать о подвигах наших бойцов из первых уст. Важно сохранить возможность общаться с настоящими героями, которые отстаивали честь Родины, участвуя в военных операциях. Тем более что Афганской войне в наших учебниках посвящено всего несколько строчек, что совершенно несправедливо, — добавил Нифантьев.