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Эксперт рассказал, как найти землянику в подмосковных лесах
Фото: Елена Якушина / Вечерняя Москва

Эксперт рассказал, как найти землянику в подмосковных лесах

Илья Ашуров

Общество

В подмосковных лесах совсем скоро начнет появляться земляника. Советами по поиску этой ягоды поделился биолог Евгений Абизов в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

По словам собеседника «ВМ», земляника появляется в подмосковных лесах во второй половине июня. Это растение любит открытые и большие пространства — опушки и полянки.

— На земляничной полянке можно собрать множество плодов сравнительно быстро. Ягода также любит «удобрения», которые встречаются на железнодорожных насыпях, — отметил Абизов.

Специалист добавил, что ягоды, собранные вдоль железнодорожного полотна, следует промывать особенно тщательно.

Узнать больше о том, за какими сезонными ягодами стоит спешить в подмосковные леса, а также об их полезных свойствах можно в материале на сайте «ВМ».

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